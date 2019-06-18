20:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подруги из Австралии похудели почти на 50 кг на двоих
Удивительное преображение.
27-летняя Джейд Спунер и 26-летняя Амаль Ваким сейчас довольно известны в родной Австралии. Девушки основали свою программу похудения, благодаря которой помогают подписчикам делать свою жизнь здоровее и активнее.
Всего несколько лет назад Джейд и Амаль были далеки от совершенства и имели множество комплексов и проблем со здоровьем. Джейд весила 78 килограммов, а Амаль — 74. С помощью «гибкой диеты», основанной на правильном балансе постного мяса, овощей, фруктов и злаков, девушки похудели более чем на 20 килограммов. Вес Джейд сейчас составляет 58 килограммов, а Амаль — 48.
Девушки дружили давно и, по их признанию, вместе переедали. Когда они решили похудеть, то перепробовали массу различных диет, но все время возвращались к изначальному весу. Изучив этот вопрос с научной точки зрения, они составили индивидуальный план питания, основа которого составляет формулу 80 на 20 (80 процентов сбалансированного питания и 20 процентов вредных «вкусняшек»).
Подруги утверждают, что раз в неделю могут позволить себе тортики и любимый фастфуд, но при этом «запрещенные» вкусности составляют малую часть их рациона.
Сейчас Джейд и Амаль ведут
Екатерина Гура