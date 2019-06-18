Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
Меркель объяснила причину приступа на встрече с Зеленским
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на пробах
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Настоящая или «пластиковая»: как правильно выбрать клубнику На российских прилавках появилась клубника из Крыма, Липецка и Краснодарского края
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Фото из Чернобыльской зоны возмутили соцсети
Алена Водонаева повторила образ Джулии Робертс из «Красотки»
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи
10 фраз, которые нельзя говорить алкоголику
Женщина сделала сама себе кесарево: история
Адель похорошела после расставания с мужем
Дженнифер Энистон отказала принцу Гарри
8 причин водить ребенка в садик летом
Как уложить ребенка спать в поезде, самолете и машине
Кровавая драка между грузинами и русскими в Стамбуле: есть убитые
Газ дошел до Европы в обход России
Фоторепортажи
15Закон джунглей
28Город будущего
20:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подруги из Австралии похудели почти на 50 кг на двоих

Удивительное преображение.

27-летняя Джейд Спунер и 26-летняя Амаль Ваким сейчас довольно известны в родной Австралии. Девушки основали свою программу похудения, благодаря которой помогают подписчикам делать свою жизнь здоровее и активнее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего несколько лет назад Джейд и Амаль были далеки от совершенства и имели множество комплексов и проблем со здоровьем. Джейд весила 78 килограммов, а Амаль — 74. С помощью «гибкой диеты», основанной на правильном балансе постного мяса, овощей, фруктов и злаков, девушки похудели более чем на 20 килограммов. Вес Джейд сейчас составляет 58 килограммов, а Амаль — 48.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Девушки дружили давно и, по их признанию, вместе переедали. Когда они решили похудеть, то перепробовали массу различных диет, но все время возвращались к изначальному весу. Изучив этот вопрос с научной точки зрения, они составили индивидуальный план питания, основа которого составляет формулу 80 на 20 (80 процентов сбалансированного питания и 20 процентов вредных «вкусняшек»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Подруги утверждают, что раз в неделю могут позволить себе тортики и любимый фастфуд, но при этом «запрещенные» вкусности составляют малую часть их рациона.

Сейчас Джейд и Амаль ведут Instagram-блог, в котором делятся секретами своего метода похудения и наглядно показывают соотношение калорий популярных блюд. Кроме того, девушки публикуют впечатляющие истории похудения своих подписчиков, которых уже насчитывается более 200 тысяч.

Екатерина Гура

Читайте также

Медведев предложил поднять пособие по уходу за ребенком
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским (видео)
С россиянки потребовали тысячу рублей за свою свечу в храме
Пропавший при выполнении трюка индийский фокусник найден мертвым
Киркоров рассказал об авиапроисшествии в Домодедово
Город будущего: фотограф показал ночной Токио в неоновых огнях
Люди, сообщившие о коррупции, останутся без защиты
Здоровье
Как есть за «копейки» и быть здоровым Инструктирует специалист.
Hi-Tech
Впервые за 25 лет на клавиатурах появится новая кнопка Она создается для работы с Office.
Кино
Алена Водонаева повторила образ Джулии Робертс из «Красотки» Звезда шоу «Дом 2» отправилась на свадьбу друзей в вызывающем наряде
Авто
Россияне за 4 часа раскупили первый тираж новой «Тойоты» 17 июня стартовал прием заказов на эксклюзивную серию Toyota Supra A90 Edition
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Популярные темы на «Детях»
Россиянкам сократят декретный отпуск 464
Я- мама и хочу на работу. Или не хочу? 335
по следам или "в ее возрасте такое носить уже нельзя" 188
Ребёнок постоянно хочет есть... 145
Леди
Надежда Бабкина с молодым мужем показали чувства на публике Пара умилила поклонников.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь