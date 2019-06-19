15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, на что способны голуби ради компании
Ради полета в паре они тратят лишнюю энергию.
Когда голуби летят в паре, то делают в среднем на один взмах крыла в секунду больше, чем в одиночестве.
Это противоречит птичьему «принципу» оптимизации усилий в полете, говорят ученые из Департамента зоологии Оксфордского университета в статье, опубликованной в PLOS Biology.
Перелетные птицы, которые летают в
Команда ученых прикрепила к птицам акселерометры, которые работают как
Исследователи показали, что птицы тратят лишнюю энергию, но в итоге остаются в выигрыше: полет в компании позволяет им находить кратчайшие маршруты и защищаться от хищников.
Анна Лысенко