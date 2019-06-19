Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
5 воплощений герпеса, о которых вы едва догадываетесь
"Живем в страхе": как у людей отнимают квартиры
Каких сюрпризов ждать от банков при покупке квартиры
Ляпы Трампа: самые неловкие моменты президентстваОт неожиданно долгих рукопожатий до момента, когда он забыл собственную жену
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
15 наших звезд, которые умерли молодыми
Пилот-убийца МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Интервью Алибасова после отравления объяснило все
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
Давно возмущавшее россиян пособие власти хотят поднять в 200 раз
Массовая драка в Москве: появилось видео
Звездные пары, в которых детей воспитывают отчимы
«Иван Вадимыч!»: Вадим Галыгин стал многодетным отцом
Уральский полицейский шантажем добивался интима от подчиненных
Состояние очень опасное: врач о приступе Меркель
Фоторепортажи
15Закон джунглей
28Город будущего
15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали, на что способны голуби ради компании

Ради полета в паре они тратят лишнюю энергию.

Источник: AP 2019

Когда голуби летят в паре, то делают в среднем на один взмах крыла в секунду больше, чем в одиночестве.

Это противоречит птичьему «принципу» оптимизации усилий в полете, говорят ученые из Департамента зоологии Оксфордского университета в статье, опубликованной в PLOS Biology.

Перелетные птицы, которые летают в V-образных ключах, например, утки или гуси, выбирают оптимальное аэродинамическое положение, которое позволяет им максимально экономить усилия. Даже небольшой запас энергии для них критически важен, ведь речь идет о длительных перелетах.

Вместе с тем сизый голубь демонстрирует совершенно противоположное поведение: он готов потратить лишнюю энергию, только чтобы лететь с кем-то в паре. Исследователи назвали этот факт удивительным.

Команда ученых прикрепила к птицам акселерометры, которые работают как фитнес-трекеры. С их помощью исследователи измерили частоту взмахов крыльев, траекторию и другие маневры голубей в полете. Они выяснили, что лишние движения голубям, летящим в паре, нужны для лучшей согласованности движений.

Исследователи показали, что птицы тратят лишнюю энергию, но в итоге остаются в выигрыше: полет в компании позволяет им находить кратчайшие маршруты и защищаться от хищников.

Анна Лысенко

Читайте также

Следствие по MH17 назвало имена четырех подозреваемых
Власти решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
Распространившего видео катастрофы SSJ 100 полицейского уволили
Российская экономика за год потеряла 223 млрд из-за больничных
Осьминог намертво «приклеился» к трем девушкам (видео)
Художник создал забавную классификацию пассажиров метро
Скандальный капитан покинул футбольный клуб «Спартак»
Здоровье
Как есть за «копейки» и быть здоровым Инструктирует специалист.
Hi-Tech
Xiaomi оказалась в центре скандала Для компании это уже не первый случай.
Кино
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске В студии передачи «Привет, Андрей!» побывала семья певицы
Авто
Lada рассекретила долгожданную новинку «для города» Кроссовер XRAY Cross первым среди моделей марки Lada примерил бесступенчатую автоматическую трансмиссию
Недвижимость
Можно ли не платить ипотеку, если тяжело заболел?
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Я- мама и хочу на работу. Или не хочу? 728
по следам или "в ее возрасте такое носить уже нельзя" 435
Женские штучки для маленького женского счастья 290
Жильё далеко от родных 210
Леди
Екатерина Климова разводится с молодым мужем Инициатором расставания выступила актриса.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь