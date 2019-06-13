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15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: птеродактили могли летать с рождения

У них было очень мало общего с современными птицами или летучими мышами.

Птеродактили, которые жили на Земле 136−201 млн лет назад, могли летать с рождения.

Этот революционный факт установили палеобиолог Дэвид Унвин из Университета Лестера и зоолог Чарльз Деминг из Университета Линкольна. Их исследование опубликовано в Proceedings of the Royal Society B.

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Ранее считалось, что эти вымершие рептилии начинали летать только тогда, когда становились взрослыми. Именно так делают птицы или летучие мыши. Предположение было основано на окаменелых зародышах, найденных в Китае, у которых были плохо развиты крылья.

Унвин и Деминг сравнили эти эмбрионы с данными о развитии зародышей птиц и крокодилов. Они обнаружили, что найденные эмбрионы птеродактилей находились еще на очень ранней стадии развития.

Позже в Китае и Аргентине были найдены яйца с зародышами птеродактелей на более поздней стадии развития. Их крылья были полностью развиты, а значит, они могли летать практически сразу после того, как вылуплялись из яиц.

Кроме птеродактилей, никакие другие позвоночные не обладали и не обладают такой способностью.

Детеныши птеродактилей не получали никакой помощи от родителей. С рождения они должны были сами добывать себе пищу.

Анна Лысенко

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