Ученые: птеродактили могли летать с рождения

Птеродактили, которые жили на Земле 136−201 млн лет назад, могли летать с рождения.
Этот революционный факт установили палеобиолог Дэвид Унвин из Университета Лестера и зоолог Чарльз Деминг из Университета Линкольна. Их исследование опубликовано в Proceedings of the Royal Society B.
Ранее считалось, что эти вымершие рептилии начинали летать только тогда, когда становились взрослыми. Именно так делают птицы или летучие мыши. Предположение было основано на окаменелых зародышах, найденных в Китае, у которых были плохо развиты крылья.
Унвин и Деминг сравнили эти эмбрионы с данными о развитии зародышей птиц и крокодилов. Они обнаружили, что найденные эмбрионы птеродактилей находились еще на очень ранней стадии развития.
Позже в Китае и Аргентине были найдены яйца с зародышами птеродактелей на более поздней стадии развития. Их крылья были полностью развиты, а значит, они могли летать практически сразу после того, как вылуплялись из яиц.
Кроме птеродактилей, никакие другие позвоночные не обладали и не обладают такой способностью.
Детеныши птеродактилей не получали никакой помощи от родителей. С рождения они должны были сами добывать себе пищу.