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19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японская художница создает невесомые скульптуры из одуванчиков

Но не стоит на них дуть.

Художница из Токио с псевдонимом Euglena работает с очень необычными материалами — растениями. Она создает разнообразные скульптуры из стебельков и лепестков, но удивительней всего выглядят ее работы из семян одуванчика.

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Невесомые пушинки она соединяет таким образом, что они составляют гармоничную композицию и будто бы балансируют в невесомости.

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Особо впечатляют видео ее работ, ведь, глядя на них, становится понятно, как скульптуры взаимодействуют с человеком и окружающим миром, реагируя на малейшее движение воздуха.

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Екатерина Гура

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