19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японская художница создает невесомые скульптуры из одуванчиков
Но не стоит на них дуть.
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Но не стоит на них дуть.
Художница из Токио с псевдонимом Euglena работает с очень необычными материалами — растениями. Она создает разнообразные скульптуры из стебельков и лепестков, но удивительней всего выглядят ее работы из семян одуванчика.
Невесомые пушинки она соединяет таким образом, что они составляют гармоничную композицию и будто бы балансируют в невесомости.
Особо впечатляют видео ее работ, ведь, глядя на них, становится понятно, как скульптуры взаимодействуют с человеком и окружающим миром, реагируя на малейшее движение воздуха.
Екатерина Гура