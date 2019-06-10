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18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исландская художница создала пещеру из разноцветных волос (фото)

Живописное зрелище.

Известная исландская художница Храфнхильдур Арнардоттир, работающая под псевдонимом Shoplifter, представила свою новую работу — большую пещеру, выполненную из разноцветных волос и искусственного меха. Эту инсталляцию она создала специально для Венецианской биеннале.

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Арнардоттир уже давно работает с таким необычным материалом, как натуральные волосы. Их она покупает в парикмахерских, красит в неоновые яркие цвета и создает из них скульптуры и большие инсталляции. Однако новая пещера является самым масштабным из ее проектов.

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В отличие от других художников, которые запрещают посетителям трогать свои произведения, Shoplifter наоборот к этому призывает. В пещере, помимо стен и потолка из меха и волос, есть несколько пуфов и ковров, на которых могут отдохнуть все желающие.

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Екатерина Гура

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