18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исландская художница создала пещеру из разноцветных волос (фото)
Живописное зрелище.
Известная исландская художница Храфнхильдур Арнардоттир, работающая под псевдонимом Shoplifter, представила свою новую работу — большую пещеру, выполненную из разноцветных волос и искусственного меха. Эту инсталляцию она создала специально для Венецианской биеннале.
Арнардоттир уже давно работает с таким необычным материалом, как натуральные волосы. Их она покупает в парикмахерских, красит в неоновые яркие цвета и создает из них скульптуры и большие инсталляции. Однако новая пещера является самым масштабным из ее проектов.
В отличие от других художников, которые запрещают посетителям трогать свои произведения, Shoplifter наоборот к этому призывает. В пещере, помимо стен и потолка из меха и волос, есть несколько пуфов и ковров, на которых могут отдохнуть все желающие.
Екатерина Гура