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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят необычные телефонные будки в разных странах мира

Настоящее искусство.

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