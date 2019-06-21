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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мону Лизу «увидели» на набережной в Португалии

Талантливые коллажи заставляют взглянуть на старые образы по-новому.

Художник под ником untitled.save из Португалии помещает знаменитых исторических персонажей и деятелей искусства в необычную обстановку.

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На коллажах художника Сальвадор Дали разгуливает с фотоаппаратом в образе хипстера, Фредди Меркьюри выступает перед древними римлянами, Ван Гог катается на скейте, Фрида Кало делает селфи, а Джоконда разгуливает по набережной, выбирает виниловые диски и снимается в томных фотосессиях.

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Подобные переосмысления хрестоматийных образов не в новинку. Но далеко не все выглядят настолько органично, как на работах португальца.

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Анна Лысенко

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