17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Женщина сбросила 40 кг и нашла молодого мужа
Мотивирующая история австралийки.
Эмма Хэмлин из Австралии поделилась поразительной историей потери лишнего веса, вдохновив многих людей с ожирением последовать ее примеру.
Хэмлин перестала контролировать свой вес после того, как вышла замуж в 2003 году и родила первого ребенка.
«Я вывела совет “ешь за двоих” на новый уровень», — признается женщина, рассказывая, что во время беременности позволяла себе питаться за четверых. Во время второй беременности дело обстояло точно так же.
Переедание вошло в привычку. Возвращаясь домой с работы, Хэмлин могла перекусить большой порцией фастфуда, а затем обильно поужинать дома во второй раз вместе со всей семьей. Вскоре она уже весила больше 100 кг и даже пользовалась иногда инвалидной коляской, потому что у женщины стали болеть ноги.
Однажды, на 50-летний юбилей отца, Хэмлин даже застряла в нанятом по случаю праздника лимузине. Эмме пришлось сидеть в авто и ждать, когда же заметят ее отсутствие.
В 2013 году брак женщины распался. Она стала искать способы вернуться к здоровой жизни. Хэмлин перешла на здоровое питание, стала брать в офис ланчбоксы с овощами вместо бутербродов и занялась спортом.
«Через несколько недель после отказа от вредной пищи я ощутила, что мой запас энергии взлетел до небес», — поделилась женщина.
Постепенно Эмма сбросила больше 40 кг, а вскоре снова вышла замуж за мужчину, который младше ее на 10 лет. «Матиас — замечательный муж и отличный отчим, это все, что меня волнует», — говорит женщина.
Анна Лысенко