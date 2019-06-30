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15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самый большой динозавр в мире завел чат для общения

Ему написали уже больше 500 человек.

Источник: The Field Museum

У скелета титанозавра по кличке Максимо из Музея естественной истории им. Филда в Чикаго появился свой чат.

Динозавр отвечает на вопросы пользователей в Сети или по СМС. Это часть программы музея «Напиши Максимо» («Message Máximo»), цель которой — популяризовать палеонтологию и привлечь больше посетителей в музей.

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По словам сотрудников музея, титанозавру пишут в основном дети. Их интересуют самые разнообразные вопросы. Например, какой у него любимый цвет, сколько ему лет, почему у него такая длинная шея и видел ли Максимо фильм «Парк Юрского периода». Некоторые присылают динозавру свои фотографии, сделанные возле Максимо в музее.

За полтора месяца с начала программы динозавру написали более 500 человек. Все написавшие обязательно получают ответ. Для этого разработан специальный чат-бот.

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Титанозавры жили в юрском и меловом периодах около 66−171 млн лет назад на всех континентах планеты, кроме Антарктиды. Они достигали в длину 40 метров и весили до 110 тонн.

Максимо — это реконструкция патаготитана из группы титанозавров, обитавшего в Патагонии 101 млн лет назад. Он весил около 70 тонн (это вес 10 африканских слонов), достигал 37 метров в длину и 8,5 метров в высоту.

Анна Лысенко

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