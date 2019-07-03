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16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка оставила на чай в ресторане 5 тысяч долларов

На самом деле, это была месть.

Странная история произошла в конце июня в кафе Clear Sky Beachside Café в городе Клируотер. Одна из посетительниц, чей счет составил 55 долларов, внезапно оставила в качестве чаевых 5 тысяч долларов.

Такая щедрость не осталась незамеченной — руководство заведения и сама официантка рассказали о случившемся в соцсетях, откуда информация разошлась по американским СМИ.

Но история оказалась с подвохом. Спустя несколько дней журналисты нашли ту самую «щедрую» посетительницу кафе. Ей оказалась 24-летняя Серина Вульф, которая поделилась деньгами вовсе не из благих побуждений.

Как сообщают СМИ, Серина накануне крупно поссорилась со своим молодым человеком, а в кафе расплатилась его кредиткой, отдав из мести все деньги официантке.

Узнав о списании со счета такой огромной суммы, молодой человек незамедлительно обратился в банк и полицию. Через несколько часов Серину арестовали по подозрению в хищении в особо крупных размерах.

Что касается официантки, то руководство кафе уже обналичило и выплатило ей огромные чаевые, однако теперь непонятно, сможет ли она оставить себе эти 5 тысяч.

Екатерина Гура

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