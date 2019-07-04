18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
«На корточках»: в Сети появился новый модный тренд (фото)
Любимая поза Кайли Дженнер.
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Любимая поза Кайли Дженнер.
Чтобы выглядеть на фото более привлекательно, можно использовать косметику или фотошоп, но не стоит забывать и об удачных ракурсах. Этим летом в Instagram снова ворвался «длинноногий тренд» — нужно сесть так, чтобы выгодно подчеркнуть стройность и длину своих ног.
Хотя новую моду можно назвать и просто сидением на корточках. Если раньше это считалось неприличным и присущим только определенной категории граждан, то сейчас так делать модно. По крайней мере, ради удачного фото для соцсети.
Екатерина Гура