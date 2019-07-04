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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

«На корточках»: в Сети появился новый модный тренд (фото)

Любимая поза Кайли Дженнер.

Чтобы выглядеть на фото более привлекательно, можно использовать косметику или фотошоп, но не стоит забывать и об удачных ракурсах. Этим летом в Instagram снова ворвался «длинноногий тренд» — нужно сесть так, чтобы выгодно подчеркнуть стройность и длину своих ног.

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Хотя новую моду можно назвать и просто сидением на корточках. Если раньше это считалось неприличным и присущим только определенной категории граждан, то сейчас так делать модно. По крайней мере, ради удачного фото для соцсети.

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Instagram-блогеры и знаменитости подхватили новый тренд и присели на корточки. Правда, чтобы ноги выглядели при этом максимально красиво и длинно, нужно поставить их на разном уровне, а одну ногу максимально вытянуть вперед или в сторону. Главное при позировании — сохранить баланс и не упасть.

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Екатерина Гура

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