17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Таксист из ЮАР стал звездой оперы благодаря пению за рулем
Такой талант не мог остаться незамеченным.
27-летний водитель такси из южноафриканского города Дурбан Мензи Мнгома стал настоящей знаменитостью благодаря пассажиру.
В мае Мнгома подвозил из аэропорта женщину по имени Ким Дейви. Во время поездки водитель увлекся и начал исполнять арию из оперы Джузеппе Верди «Риголетто».
Мензи согласился, даже не подозревая, что это круто изменит всю его жизнь.
Видео стало вирусным, и про поющего таксиста узнали во всем мире. Ролик посмотрел и один из руководителей Кейптаунской оперы Конрад Купидо, который настолько впечатлился вокальными данными Мензи, что пригласил его на прослушивание. Художественный руководитель оперной труппы Мэтью Уайлд рассказал журналистам, что Мнгома может появиться в программе Кейптаунской оперы уже в следующем году.
Сейчас мужчина записывает собственный сингл и готовится к выступлению на шоу талантов в
Екатерина Гура