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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Таксист из ЮАР стал звездой оперы благодаря пению за рулем

Такой талант не мог остаться незамеченным.

27-летний водитель такси из южноафриканского города Дурбан Мензи Мнгома стал настоящей знаменитостью благодаря пассажиру.

В мае Мнгома подвозил из аэропорта женщину по имени Ким Дейви. Во время поездки водитель увлекся и начал исполнять арию из оперы Джузеппе Верди «Риголетто».

Это было так впечатляюще, что пассажирка не удержалась и сняла мужчину на видео, а затем попросила его разрешения на публикацию ролика в соцсети.

Мензи согласился, даже не подозревая, что это круто изменит всю его жизнь.

Видео стало вирусным, и про поющего таксиста узнали во всем мире. Ролик посмотрел и один из руководителей Кейптаунской оперы Конрад Купидо, который настолько впечатлился вокальными данными Мензи, что пригласил его на прослушивание. Художественный руководитель оперной труппы Мэтью Уайлд рассказал журналистам, что Мнгома может появиться в программе Кейптаунской оперы уже в следующем году.

Сейчас мужчина записывает собственный сингл и готовится к выступлению на шоу талантов в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что он продолжает работать в такси, у него уже довольно плотный график выступлений на различных мероприятиях.

Екатерина Гура

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