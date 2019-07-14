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16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лайфхак с «неправильными» носками стал вирусным в соцсетях

Многие пользователи разочарованы.

«Неправильный» носок, который не подходит под обувь, вовсе не проблема, уверены модные блогеры.

В соцсетях поделились приемом, который позволяет скрыть длинный носок на нужную длину, если того требуют открытые туфли или мокасины.

Во время загрузки произошла ошибка.

За несколько дней с момента публикации видео просмотрели почти полмиллиона человек. И многие из них недовольны: трюк срабатывает не всегда, заявляют они.

«Эти носки сползают после первого же шага!» — написал один из пользователей.

«Ха, это прием из 90-х, когда родители покупали тебе гольфы», — вспомнил кто-то.

Прочитав гневные комментарии, авторы видео опубликовали разъяснение: лайфхак сработает только с нейлоновыми носками.

Анна Лысенко

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