16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лайфхак с «неправильными» носками стал вирусным в соцсетях
Многие пользователи разочарованы.
«Неправильный» носок, который не подходит под обувь, вовсе не проблема, уверены модные блогеры.
В соцсетях поделились приемом, который позволяет скрыть длинный носок на нужную длину, если того требуют открытые туфли или мокасины.
За несколько дней с момента публикации видео просмотрели почти полмиллиона человек. И многие из них недовольны: трюк срабатывает не всегда, заявляют они.
«Эти носки сползают после первого же шага!» — написал один из пользователей.
«Ха, это прием из 90-х, когда родители покупали тебе гольфы», — вспомнил
Прочитав гневные комментарии, авторы видео опубликовали разъяснение: лайфхак сработает только с нейлоновыми носками.
Анна Лысенко