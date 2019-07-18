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12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьный учитель заснял сверкающую изнутри тихоходку (видео)

Это животное проглотило кристаллы арагонита.

Испанский учитель биологии Рафаэль Мартин-Ледо исследует микромир с помощью мощного микроскопа и делится своими наблюдениями в соцсетях.

Некоторые его наблюдения поражают даже очень опытных ученых.

Последнее наблюдение Мартина-Ледо — крохотная тихоходка. Учитель использовал метод визуализации под названием фазово-контрастная микроскопия. Он позволяет увеличить контрастность при съемке прозрачных объектов.

В итоге биолог получил видео, на котором можно рассмотреть крохотные светящиеся точки внутри тихоходки. Это озадачило не только его самого, но и других исследователей.

Тихоходки — это микроскопические беспозвоночные, близкие к членистоногим. Иногда их называют «водяными медведями». Такое название дал им немецкий пастор Иоганн Геце, описавший первую тихоходку в 1773 году.

Эти животные питаются водорослями и мхами, прокалывая оболочки их клеток парой острых «стилетов». Это их ротовые органы.

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Тихоходка

Мартин-Ледо предположил, что сверкающие частицы внутри тихоходки — это крошечные осколки «стилетов», состоящих из арагонита. Этот минерал также входит в состав перламутрового слоя раковин моллюсков и в экзоскелет кораллов.

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Арагонит

Тихоходки периодически линяют, их «стилеты» обновляются, говорит Мартин-Ледо, так что эти сияющие фрагменты легко могли попасть внутрь.

Анна Лысенко

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