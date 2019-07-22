Fruit seller cuts hair to resemble pineapple in Nanning. pic.twitter.com/N2aUA84r76— Youth China (@YouthChina) July 16, 2019
14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Продавец фруктов из Китая сделал из себя живую рекламу своего товара
Житель китайского города Наньнин Су Чанг Фен стал
Мужчина не стал оплачивать листовки и рекламные щиты возле дороги, где торгует фруктами, а просто сходил к креативному парикмахеру, который сделал на его голове вполне реалистичный ананас.
С тех пор, как Чанг Фен обзавелся новой яркой стрижкой, он стал местной знаменитостью, а его фото разлетелись по соцсетям, где ему дали прозвище «братишка Ананас».
По словам находчивого китайца, раньше он продавал около 454 килограммов ананасов в день, а сейчас — около 600 килограммов. Так что необычная прическа явно того стоила.
Екатерина Гура