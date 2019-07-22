Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Здоровая еда» отправила десятки москвичей на больничные койки Люди отравились сэндвичами и салатами из вендинговых аппаратов
Фоторепортажи
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Продавец фруктов из Китая сделал из себя живую рекламу своего товара

Всего-то нужно было найти правильного парикмахера.

Житель китайского города Наньнин Су Чанг Фен стал знаменитостью местных соцсетей после того, как сменил прическу. Дело в том, что уже шесть лет он продает фрукты в палатке на улице, а совсем недавно его супруга родила второго ребенка, и Чанг Фен решил, что ему нужно увеличить доход. И сделать это можно с помощью рекламы.

Мужчина не стал оплачивать листовки и рекламные щиты возле дороги, где торгует фруктами, а просто сходил к креативному парикмахеру, который сделал на его голове вполне реалистичный ананас.

С тех пор, как Чанг Фен обзавелся новой яркой стрижкой, он стал местной знаменитостью, а его фото разлетелись по соцсетям, где ему дали прозвище «братишка Ананас».

По словам находчивого китайца, раньше он продавал около 454 килограммов ананасов в день, а сейчас — около 600 килограммов. Так что необычная прическа явно того стоила.

Екатерина Гура

Читайте также
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Руководство «Вертолетов России» накормят за 12 млн рублей
Объем свободных денег у россиян рекордно вырос
ФСБ задержала сотрудника МЧС на планерке в мэрии Читы (видео)
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка
«Шпаргалку» группы Metallica с текстом песни Цоя показали в Сети
Шесть простых советов «как удержать мужчину» разгневали женщин
Здоровье
7 признаков того, что вам пора к проктологу Не надо бояться и стесняться.
Hi-Tech
Как выглядят самые крутые аэропорты России А вы все их видели?
Авто
В России появился новый 7-местный кроссовер Марка Mitsubishi опубликовала прайс-листы на 7-местную версию кроссовера Outlander
Кино
Екатерина Волкова сообщила о закрытии «Ворониных» Популярный ситком выходит в российский эфир с 2009 года
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Как выглядит город рядом с космодромом
Дети
10 звездных сыновей, которых не отличить от их пап (фото) Одни из них становятся похожи на своих знаменитых отцов с возрастом, а другие сразу родились их копиями. Листайте галерею и удивляйтесь
Леди
Шарапова, Киркоров и другие высокие российские знаменитости Рассказываем о высоких российских знаменитостях и о том, какую роль эта природная данность сыграла в их карьере и жизни.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь