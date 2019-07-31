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17:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья из Техаса нашла в кладовке картину за 200 тысяч долларов

Портрет был написан известным нигерийским художником Беном Энвонву.

Американка совершенно случайно обнаружила в кладовке забытый портрет своей матери Кристины Элизабет Дэвис. Картина оказалась подписана именем художника, и женщина решила поискать информацию о нем в интернете. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что портрет написан одним из самых известных африканских художников XX века Беном Энвонву.

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Как пишет издание Artnet, картина «Кристина» была написана художником в 1971 году. Ее заказал супруг женщины, который познакомился с художником в 1969-м в Нигерии. Позже пара переехала в США, и о картине забыли на долгие годы.

Семья, нашедшая картину, решила продать портрет на аукционе Sotheby’s. 15 октября в Лондоне состоятся торги, посвященные современному африканскому искусству. Предварительно работа Энвонву оценивается специалистами в 200 тысяч долларов, но ее цена может заметно возрасти.

Дело в том, что еще одна работа художника под названием «Туту» (портрет нигерийской принцессы Адетуту Адемилуйи), также оценивалась в 300 тысяч долларов, но была продана на аукционе Bonhams за 1,7 миллиона долларов. На данный момент это самое дорогое нигерийское модернистское произведение, когда-либо проданное на аукционе.

Екатерина Гура

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