18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дизайнеры из Австралии построили зеркальную ванную посреди леса
Ее можно арендовать вместе с небольшим домиком за 289 долларов в сутки.
В Долине Кенгуру в Австралии прямо посреди леса появился необычный объект. Это зеркальная ванная комната с туалетом, душем и умывальником внутри.
Стены помещения выполнены из одностороннего зеркала. В результате куб отражает деревья вокруг, а из ванной комнаты открывается 360-градусный обзор местности.
Невидимая ванная является творением дизайнерского бюро из Сиднея Madeleine Blanchfield Architects. Они создали зеркальный куб в дополнение к передвижному дому «Арабелла», который находится неподалеку.
Еще одна особенность ванной комнаты в том, что, хотя днем она абсолютно невидима, ночью зеркало становится прозрачным.
Несмотря на то, что дом с зеркальной ванной является частной собственностью, его можно арендовать за 289 долларов в сутки.
Екатерина Гура