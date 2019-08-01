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18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнеры из Австралии построили зеркальную ванную посреди леса

Ее можно арендовать вместе с небольшим домиком за 289 долларов в сутки.

В Долине Кенгуру в Австралии прямо посреди леса появился необычный объект. Это зеркальная ванная комната с туалетом, душем и умывальником внутри.

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Стены помещения выполнены из одностороннего зеркала. В результате куб отражает деревья вокруг, а из ванной комнаты открывается 360-градусный обзор местности.

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Невидимая ванная является творением дизайнерского бюро из Сиднея Madeleine Blanchfield Architects. Они создали зеркальный куб в дополнение к передвижному дому «Арабелла», который находится неподалеку.

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Еще одна особенность ванной комнаты в том, что, хотя днем она абсолютно невидима, ночью зеркало становится прозрачным.

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Несмотря на то, что дом с зеркальной ванной является частной собственностью, его можно арендовать за 289 долларов в сутки.

Екатерина Гура

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