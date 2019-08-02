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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России отметили День ВДВ

Парады, авиашоу, концерты и отключения фонтанов.

2 августа Воздушно-десантные войска России отмечают 89-ю годовщину основания.

В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем впервые десантировалось на парашютах подразделение численностью 12 человек.

Личный состав и ветеранов ВДВ с поздравил телеграммой президент Владимир Путин. В городах России прошли праздничные концерты и показательные выступления военных.

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В Москве центром празднования Дня ВДВ традиционно стал Парк Горького.

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В Красноярске состоялось авиашоу — над Енисеем пронеслись боевые самолеты «Соколов России».

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В Екатеринбурге скульптуру Ильи Муромца в честь дня ВДВ одели в тельняшку.

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Во Владивостоке прошел традиционный автопробег. В нем приняли участие бывшие и нынешние десантники и члены их семей.

В Краснодаре городские власти анонсировали отключение всех фонтанов на два дня — для «профилактической чистки». Остались без воды и три фонтана в Новосибирске.

В Рязани в День ВДВ на городском стадионе прошел танцевальный флешмоб десантников, одетых в костюмы Дедов Морозов.

В Иркутске и некоторых других городах на день ограничили продажу алкоголя.

Правоохранители сообщили о нескольких незначительных инцидентах. В Уфе автомобиль с поющими песни десантниками столкнулся с грузовиком. Никто не пострадал. В Набережных Челнах сотрудники Госавтоинспекции остановили у рынка БРДМ. Военную технику сопроводили за пределы города.

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Анна Лысенко

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