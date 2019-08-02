17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В России отметили День ВДВ
Парады, авиашоу, концерты и отключения фонтанов.
2 августа
В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем впервые десантировалось на парашютах подразделение численностью 12 человек.
Личный состав и ветеранов ВДВ с поздравил телеграммой президент Владимир Путин. В городах России прошли праздничные концерты и показательные выступления военных.
В Москве центром празднования Дня ВДВ традиционно стал Парк Горького.
В Красноярске состоялось авиашоу — над Енисеем пронеслись боевые самолеты «Соколов России».
В Екатеринбурге скульптуру Ильи Муромца в честь дня ВДВ одели в тельняшку.
Во Владивостоке прошел традиционный автопробег. В нем приняли участие бывшие и нынешние десантники и члены их семей.
В Краснодаре городские власти анонсировали отключение всех фонтанов на два дня — для «профилактической чистки». Остались без воды и три фонтана в Новосибирске.
В Рязани в День ВДВ на городском стадионе прошел танцевальный флешмоб десантников, одетых в костюмы Дедов Морозов.
В Иркутске и некоторых других городах на день ограничили продажу алкоголя.
Правоохранители сообщили о нескольких незначительных инцидентах. В Уфе автомобиль с поющими песни десантниками столкнулся с грузовиком. Никто не пострадал. В Набережных Челнах сотрудники Госавтоинспекции остановили у рынка БРДМ. Военную технику сопроводили за пределы города.
Анна Лысенко