20:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследователи встретили под водой гигантскую шестижаберную акулу (видео)
Она может вырастать до 5,5 метров в длину.
Глубоководные исследователи из команды OceanX опубликовали на YouTube захватывающее видео своей встречи с огромной шестижаберной акулой. Этот древний вид является доминирующим хищником глубоководной экосистемы.
Хищница заинтересовалась их подлодкой и подплыла поближе, чтобы все исследовать. Кстати, специалисты не только сняли массивную акулу на видео, но и сумели поставить этому неуловимому хищнику маячок прямо под водой.
Это ученые назвали настоящим чудом, так как обычно для таких манипуляций животных нужно выловить и поднять на поверхность.
Члены команды OceanX отметили, что были не на шутку взволнованы этой встречей, ведь шестижаберная акула оказалась больше их подлодки.
Екатерина Гура