Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
14«Трамп, знающий латынь»
26Светлое прошлое
20:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследователи встретили под водой гигантскую шестижаберную акулу (видео)

Она может вырастать до 5,5 метров в длину.

Глубоководные исследователи из команды OceanX опубликовали на YouTube захватывающее видео своей встречи с огромной шестижаберной акулой. Этот древний вид является доминирующим хищником глубоководной экосистемы.

Как рассказали ученые, они давно и долго искали именно эту акулу, но в этот раз она нашла их сама.

Хищница заинтересовалась их подлодкой и подплыла поближе, чтобы все исследовать. Кстати, специалисты не только сняли массивную акулу на видео, но и сумели поставить этому неуловимому хищнику маячок прямо под водой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это ученые назвали настоящим чудом, так как обычно для таких манипуляций животных нужно выловить и поднять на поверхность.

Члены команды OceanX отметили, что были не на шутку взволнованы этой встречей, ведь шестижаберная акула оказалась больше их подлодки.

Екатерина Гура

Читайте также
В США назвали причину введения новых санкций против России
Умерла певица Александра Стрельченко
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Трамп заявил о переименовании СССР в Россию
Сотни карпов взмыли в воздух из-за удара током (видео)
Самолет «появился из ниоткуда» в лондонском аэропорту (видео)
«Зенит» купил игрока «Барселоны»
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Интервью с министром: у нас будет новое недорогое авто Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал Авто Mail.ru, каким он видит будущее экологически чистого транспорта
Кино
Армен Джигарханян впервые после болезни появился в театре 83-летний актер не будет играть в спектаклях, но присутствует на всех репетициях
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Популярные темы на «Детях»
А вы скучаете по СССР? 868
Если гулять с ребенком в тягость 348
Решаем еще одну задачу и не ругаемся 149
Раз пошла такая пьянка... 136
Леди
Ани Лорак показала новое фото с молодым бойфрендом Певица встречается с продюсером лейбла Black Star.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь