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15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайские фермеры показали, как выращивают фрукты необычной формы (видео)

Маркетинговый ход, который не вредит экологии.

Сейчас в Китае и других азиатских странах наблюдается настоящий бум на овощи и фрукты необычных форм. На рынках и в супермаркетах можно легко найти квадратные яблоки, арбузы в форме черепа или апельсины в виде сердца.

Одним из первых к трансформациям фруктов и овощей начал прибегать фермер Стивен Дин, который даже выращивал груши в форме Будды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что добиться необычной формы не так уж сложно: нужно «запаковать» еще молодой плод в жесткий пластиковый контейнер, и, по мере роста, фрукт или овощ будет принимать необходимую форму.

Сам Стивен уже основал компанию, продающую пресс-формы другим фермерам.

Екатерина Гура

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