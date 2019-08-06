15:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китайские фермеры показали, как выращивают фрукты необычной формы (видео)
Маркетинговый ход, который не вредит экологии.
Сейчас в Китае и других азиатских странах наблюдается настоящий бум на овощи и фрукты необычных форм. На рынках и в супермаркетах можно легко найти квадратные яблоки, арбузы в форме черепа или апельсины в виде сердца.
Одним из первых к трансформациям фруктов и овощей начал прибегать фермер Стивен Дин, который даже выращивал груши в форме Будды.
Оказалось, что добиться необычной формы не так уж сложно: нужно «запаковать» еще молодой плод в жесткий пластиковый контейнер, и, по мере роста, фрукт или овощ будет принимать необходимую форму.
Сам Стивен уже основал компанию, продающую
Екатерина Гура