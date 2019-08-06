19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании нашли строителя, которого не отличить от Брэда Питта
Как две капли воды.
33-летний Натан Мидс из британского Оксфорда уже несколько лет не может жить обычной жизнью. На улицах его часто останавливают незнакомцы, просят сфотографироваться или просто шепчутся у него за спиной. А все потому, что Натан — копия голливудского актера Брэда Питта.
В отличие от голливудской знаменитости, Мидс работает строителем — прокладывает дороги для компании Bloor Homes в деревне
Сам молодой человек колоссального сходства не замечает, но говорит, что уже привык к повышенному вниманию окружающих и решил использовать его в своих целях.
Он создал
Несмотря на яркую внешность, мужчина является примерным семьянином — он счастливо женат и имеет двух дочерей, фото с которыми часто публикует в соцсетях.
Екатерина Гура