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19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании нашли строителя, которого не отличить от Брэда Питта

Как две капли воды.

33-летний Натан Мидс из британского Оксфорда уже несколько лет не может жить обычной жизнью. На улицах его часто останавливают незнакомцы, просят сфотографироваться или просто шепчутся у него за спиной. А все потому, что Натан — копия голливудского актера Брэда Питта.

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В отличие от голливудской знаменитости, Мидс работает строителем — прокладывает дороги для компании Bloor Homes в деревне Сток-Мандевилл.

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Сам молодой человек колоссального сходства не замечает, но говорит, что уже привык к повышенному вниманию окружающих и решил использовать его в своих целях.

Он создал Instagram-аккаунт и заключил контракт с фирмой развлечений в качестве официального двойника Брэда Питта. Теперь в свободное от работы время Натан подрабатывает моделью в рекламе, а также ходит на вечеринки в качестве приглашенного гостя.

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Несмотря на яркую внешность, мужчина является примерным семьянином — он счастливо женат и имеет двух дочерей, фото с которыми часто публикует в соцсетях.

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Екатерина Гура

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