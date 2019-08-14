13:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самая большая скульптура в мире появится в Бельгии (видео)
Ею будут любоваться автомобилисты и дальнобойщики.
На шоссе из Бельгии во Францию и Люксембург завершают строительство «Большой арки» — самой высокой скульптуры в мире.
60-метровое сооружение придумал 78-летний французский скульптор Бернар Венэ. Оно напоминает разорванный круг, части которого будут показываться постепенно — в зависимости от того, где проезжает автомобиль.
«У всех будет разное мнение. Те, кто хорошо знакомы с моими работами, смогут сравнить эту арку с предыдущими и сказать, на том ли она уровне. Думаю, мои поклонники — это эстеты, и они оценят это творение и поймут его. Будут и те, кто, проезжая, просто скажет: “Ого, классно”. И те, кто подумает: “А это еще что такое? И зачем оно тут нужно?” Так что предугадать сложно. Тут дело в том, понимают люди современное искусство или нет», — говорит творец.
Сперва Бернар планировал построить арку во Франции, но
Анна Лысенко