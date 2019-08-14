August 12, 2019
20:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети высмеяли французского политика за фотофейк
В ответ на публикацию в Сети появилось множество фотожаб.
Член парламента Франции Эрик Верт опубликовал в Twitter фотографию с отдыха в горах. Политик решил поделиться своим хобби и спортивной формой и показал, как занимается альпинизмом и буквально висит на отвесной горе.
Но пользователи Twitter быстро нашли нестыковки и за считанные минуты выяснили, что фото — просто обман. На снимке с политиком оказалось, что молния на его куртке игнорирует законы физики и тянется в противоположном направлении от земли. Кроме того, на заднем фоне внимательные подписчики рассмотрели двух людей, идущих прямо по отвесной горе вниз, а также веревки, которые спокойно лежат на снегу и даже не пытаются упасть.
Оказалось, что снимок был перевернут, а Верт просто позирует в эффектной позе, стоя на земле.
Когда открылась правда, пользователей Сети было уже не остановить. В комментариях под фото стали появляться многочисленные фотожабы, изображающие политика верхом на ракете, ползущего по небоскребу и во многих других необычных ситуациях.
Екатерина Гура