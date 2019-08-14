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20:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети высмеяли французского политика за фотофейк

В ответ на публикацию в Сети появилось множество фотожаб.

Член парламента Франции Эрик Верт опубликовал в Twitter фотографию с отдыха в горах. Политик решил поделиться своим хобби и спортивной формой и показал, как занимается альпинизмом и буквально висит на отвесной горе.

Но пользователи Twitter быстро нашли нестыковки и за считанные минуты выяснили, что фото — просто обман. На снимке с политиком оказалось, что молния на его куртке игнорирует законы физики и тянется в противоположном направлении от земли. Кроме того, на заднем фоне внимательные подписчики рассмотрели двух людей, идущих прямо по отвесной горе вниз, а также веревки, которые спокойно лежат на снегу и даже не пытаются упасть.

Оказалось, что снимок был перевернут, а Верт просто позирует в эффектной позе, стоя на земле.

Когда открылась правда, пользователей Сети было уже не остановить. В комментариях под фото стали появляться многочисленные фотожабы, изображающие политика верхом на ракете, ползущего по небоскребу и во многих других необычных ситуациях.

Екатерина Гура

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