Поклонник помог популярному блогеру «похудеть» с помощью фотошопа

Известный YouTube-блогер из Калифорнии Сьерра Шульцци уже несколько лет рассказывает своим подписчикам (почти 900 тысяч человек) о модных трендах и стильной одежде. Кроме того, девушка является моделью plus-size и активно поддерживает движение бодипозитива. Но, как оказалось, далеко не все подписчики разделяют ее взгляды.
На днях Сьерра опубликовала в Twitter переписку с молодым человеком, имя которого раскрывать не стала. В сообщениях поклонник написал, что восхищается девушкой, но считает, что ей необходимо похудеть.
В подтверждение своих слов молодой человек приложил фото «до» и «после», демонстрирующие, как будет выглядеть Сьерра, когда избавится от «лишних» килограммов. Для этого парень отфотошопил один из снимков Шульцци в купальнике.
«Я отредактировал эту фотографию, и я думаю, что теперь ты выглядишь в десять раз лучше. Ты можешь этого достичь», — написал доброжелательный поклонник.
Молодой человек добавил, что надеется, что в жизни Сьерры настанет такой момент, когда ей больше «не придется прятаться за “бодипозитивом”». А когда она похудеет, то станет примером для других и будет чувствовать себя более уверенно.
Сьерра опубликовала странную переписку в соцсетях и отметила, что ее очень огорчают подобные «советы», ведь в своем теле она чувствует себя великолепно. А ее подписчики начали подшучивать над анонимным фотошопером, отмечая, что фигура на снимке «после» абсолютно не соответствует действительности, ведь парень уменьшил талию, ноги и руки Шульцци, а вот большую грудь и бедра оставил практически нетронутыми.