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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Парикмахер из Македонии создает картины из отрезанных волос клиентов

Странно, но красиво.

Парикмахер Светлана Гроздановска, которая живет и работает в северомакедонском городке Кривогаштани, открыла в себе талант художницы. Правда, рисовать картины женщина решила не карандашами и красками, а с помощью подручных средств.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько лет назад Светлана скучала на работе и вместо того, чтобы выбросить волосы клиента после стрижки, собрала их и выложила цветочную картину. Это занятие ей так понравилось, что она продолжила создавать картины из отрезанных волос. Сначала это были просто цветы и узоры, а затем — портреты знаменитостей.

Всемирную славу ей принес портрет теннисиста Новака Джоковича, после которого о Светлане написали мировые СМИ.

Однако такое искусство недолговечно: портреты, нарисованные на полу парикмахерской, быстро попадают в мусор.

Екатерина Гура

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