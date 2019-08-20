17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парикмахер из Македонии создает картины из отрезанных волос клиентов
Странно, но красиво.
Парикмахер Светлана Гроздановска, которая живет и работает в северомакедонском городке Кривогаштани, открыла в себе талант художницы. Правда, рисовать картины женщина решила не карандашами и красками, а с помощью подручных средств.
Несколько лет назад Светлана скучала на работе и вместо того, чтобы выбросить волосы клиента после стрижки, собрала их и выложила цветочную картину. Это занятие ей так понравилось, что она продолжила создавать картины из отрезанных волос. Сначала это были просто цветы и узоры, а затем — портреты знаменитостей.
Однако такое искусство недолговечно: портреты, нарисованные на полу парикмахерской, быстро попадают в мусор.
Екатерина Гура