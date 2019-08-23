Турецкий пчеловод изучил предпочтения медведей в еде (видео)

Сельскохозяйственный инженер Ибрагим Седеф из турецкого района Сурмен уже не в первый раз становится героем местных новостей. Мужчина занимается пчеловодством и очень страдает от медведей, которые в поисках легкой наживы постоянно разоряют его ульи.
Несколько лет назад Седеф установил рядом с пасекой камеры видеонаблюдения и с тех пор регулярно делится с журналистами и пользователями соцсетей роликами с нахальными медведями, которые по ночам устраивают погромы.
В этот раз Ибрагим решил провести научный эксперимент и выяснить предпочтения медведей в еде. Для этого на открытой площадке в течение 4 месяцев он оставлял различные продукты, среди которых были разные сорта меда, хлеб, фрукты и другие угощения.
Как оказалось, приходившие к пчеловоду хищники являются настоящими гурманами. По словам Седефа, первым делом они всегда съедали самый дорогой сорт меда — анзерский.
Он встречается лишь в определенных районах, его собирают небольшими порциями и продают от 500 долларов за килограмм.
Несмотря на то, что Ибрагим каждый раз менял баночки местами, медведи все равно сначала выбирали самый вкусный мед. Потом переходили к другим сортам и съедали абсолютно все, что находилось в открытом доступе.
Пока непонятно, как Седеф будет использовать полученную информацию, но видео получилось забавным.