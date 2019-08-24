11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Черепаха «пообедала» пузырьками воздуха из акваланга (видео)
Она приняла их за медуз.
Дайверы наблюдали за морскими черепахами у побережья Канарских островов в Испании. Одно из любопытных животных подплыло ближе. Черепаха стала ловить пузырьки воздуха, которые выдыхал аквалангист, и глотать их.
По всей видимости, крупные пузыри напомнили животному медуз, считает подводный фотограф Пако Баринго. Он успел записать забавную сцену на видео.
Ранее в Великобритании отметили 121-й день рождения черепахи по кличке Томми. Она считается самым старым домашним животным в мире.
Анна Лысенко