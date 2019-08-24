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11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Черепаха «пообедала» пузырьками воздуха из акваланга (видео)

Она приняла их за медуз.

Дайверы наблюдали за морскими черепахами у побережья Канарских островов в Испании. Одно из любопытных животных подплыло ближе. Черепаха стала ловить пузырьки воздуха, которые выдыхал аквалангист, и глотать их.

По всей видимости, крупные пузыри напомнили животному медуз, считает подводный фотограф Пако Баринго. Он успел записать забавную сцену на видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в Великобритании отметили 121-й день рождения черепахи по кличке Томми. Она считается самым старым домашним животным в мире.

Анна Лысенко

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