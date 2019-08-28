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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Таец показал на видео, как слоны будят спящего посреди дороги сородича

Но все безуспешно.

Житель Таиланда по имени Кхун Камрон в конце августа стал свидетелем забавного случая, произошедшего в районе Накхонратчасиме на северо-востоке страны.

Проезжая по дороге, он наткнулся на стадо слонов, которые безуспешно пытались разбудить спящего на проезжей части сородича. Все члены семьи понемногу толкали соню хоботами и толпились вокруг него, но тот совсем не торопился подниматься и лишь шевелил ушами.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Камрона, слоны часто спят на дорогах. За день асфальт сильно нагревается и сохраняет тепло в течение всей ночи, потому встретить утром спящего посреди дороге гиганта — совсем не редкость. Но он впервые увидел, как все стадо безуспешно пытается разбудить члена своей семьи.

Екатерина Гура

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