14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Таец показал на видео, как слоны будят спящего посреди дороги сородича
Но все безуспешно.
Житель Таиланда по имени Кхун Камрон в конце августа стал свидетелем забавного случая, произошедшего в районе Накхонратчасиме на
Проезжая по дороге, он наткнулся на стадо слонов, которые безуспешно пытались разбудить спящего на проезжей части сородича. Все члены семьи понемногу толкали соню хоботами и толпились вокруг него, но тот совсем не торопился подниматься и лишь шевелил ушами.
По словам Камрона, слоны часто спят на дорогах. За день асфальт сильно нагревается и сохраняет тепло в течение всей ночи, потому встретить утром спящего посреди дороге гиганта — совсем не редкость. Но он впервые увидел, как все стадо безуспешно пытается разбудить члена своей семьи.
Екатерина Гура