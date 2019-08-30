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14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователь Сети нашел своего двойника в собственной прабабушке

Гены — удивительная вещь.

В конце августа пользователь Twitter по имени Грейг Уилсон опубликовал в соцсети свою переписку с отцом. Молодой человек рассказал, что родитель нашел старый снимок прабабушки и сделал неожиданное открытие — Грейг невероятно на нее похож.

Привет, сын, надеюсь, ты в порядке. Твоя тетя Филлис отправила мне фотографию твоей прабабушки Уилсон, и ты так на нее похож.

Уилсон тоже заметил их сходство, хотя оно его не сильно обрадовало. Тем не менее он решил поделиться историей с пользователями Twitter, которые пришли в восторг от увиденного. Однако прабабушка Грейга напомнила некоторым и других людей.

Если честно, брат, я правда это вижу.
Близнецы.
Не могу это развидеть.
Твоя прабабушка похожа на футболиста Ли Гриффитса.
Твоя прабабушка похожа на моего папу в парике.

Екатерина Гура

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