Not heard from my dad in a while...? pic.twitter.com/hfpmme8mp3— Greig Wilson (@GreigWilson91) August 26, 2019
14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователь Сети нашел своего двойника в собственной прабабушке
Гены — удивительная вещь.
В конце августа пользователь Twitter по имени Грейг Уилсон опубликовал в соцсети свою переписку с отцом. Молодой человек рассказал, что родитель нашел старый снимок прабабушки и сделал неожиданное открытие — Грейг невероятно на нее похож.
Уилсон тоже заметил их сходство, хотя оно его не сильно обрадовало. Тем не менее он решил поделиться историей с пользователями Twitter, которые пришли в восторг от увиденного. Однако прабабушка Грейга напомнила некоторым и других людей.
Екатерина Гура