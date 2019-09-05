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13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россияне описали свои профессии понятными детям словами

Новый флешмоб.

Московский блогер Артем Штанов попросил своих подписчиков объяснить простыми словами, чем они занимаются на работе.

«Без жаргонизмов и профессиональной терминологии, как будто объясняете шестилетнему ребенку в 1990 году», — уточнил он. Блогер собрал под сотню ответов, а эстафету подхватили другие пользователи, запустив настоящий флешмоб.

Мы собрали самые забавные описания профессий и предлагаем читателям догадаться, о чем идет речь в каждом из них.

Анна Лысенко

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