фотографирую людей изнутри.— маривана. (@astiljba) August 20, 2019
13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Россияне описали свои профессии понятными детям словами
Новый флешмоб.
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Новый флешмоб.
Московский блогер Артем Штанов попросил своих подписчиков объяснить простыми словами, чем они занимаются на работе.
«Без жаргонизмов и профессиональной терминологии, как будто объясняете шестилетнему ребенку в 1990 году», — уточнил он. Блогер собрал под сотню ответов, а эстафету подхватили другие пользователи, запустив настоящий флешмоб.
Мы собрали самые забавные описания профессий и предлагаем читателям догадаться, о чем идет речь в каждом из них.
фотографирую людей изнутри.— маривана. (@astiljba) August 20, 2019
Даю деньги в долг— Работящий и не пьющий (@6DXEqyZWQiN901a) August 20, 2019
делаю из плохих текстов хорошие— even kijken (@nevercaredless) August 20, 2019
Рисую картинки— почему я не еврейка (@kristinaboyar) August 20, 2019
нажимаю кнопки чтоб вылетела птичка— george markov (@pixsl_markov) August 20, 2019
Говорю торговым центрам как дать людям ощущение весёлой комфортной и красивой жизни.— нахова (@mahnahova) August 20, 2019
Варю кофе— лиля́ кебáб (@lilydavay) August 20, 2019
Отвечаю на вопросы про сделанную нами штуку— French Fries with Pepper (@Narbacular) August 20, 2019
Говорю самолётам в какую сторону лететь— Краб Себастьян (@vitya_secret) August 20, 2019
Продаю здоровье людям— шишкин (@kuvaldo1) August 20, 2019
Бдыщи и бабахи рисую для игр.— Диетический жирок (@mr_Smi1ey) August 20, 2019
учу компьютер разговаривать с людьми— the stereo sounds strange (@dashakudres) August 20, 2019
Ломаю— أنطون (@restonweb) August 20, 2019
Изучаю одну сложную особенность передачи информации в организме от мамы-клетки дочке-клетке.— liliya (@Lil_Shayn) August 20, 2019
Рисую картинки, по которым дяди будут строить домики.— Артемий (@shumikOFF) August 20, 2019
Худею людей— ? ? ? ? ? (@ddeniskin) August 20, 2019
задаю логические вопросы разным людям по вечерам, а по утрам делаю женщин красивее— Ника (@nikarobin) August 20, 2019
Достаю детей из женщин— Mad horse ? (@bonechka_007) August 20, 2019
Помогаю людям разобраться с тараканами в голове.— Виолеттик (@iamviolettik) August 20, 2019
Леплю из пластилина только в компьютере ))— Акварелька (@UreyVardaly) August 20, 2019
Я стригу зверей.— Вера дело говорит (@kigahoke) August 20, 2019
Анна Лысенко