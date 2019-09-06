13:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парень пришел на свадьбу друга, но в итоге женился сам
Сразу после того, как устроил небольшой побег.
Британец Пол Шопрони пришел на свадьбу к приятелю, но увидел, что невеста — это его девушка Алиша, с которой он встречается уже два года, пишет Mirror.
На этом неожиданности не закончились. Невеста опустилась перед ошарашенным гостем на колено и попросила на ней жениться. С перепугу 40-летний житель небольшого городка в Уэльсе брякнул «нет» и выбежал за дверь.
Немного успокоившись, Пол вернулся на торжество, подошел к невесте и поцеловал ее, после чего состоялась свадебная церемония.
Пол и Алиша познакомились на вечеринке у друзей несколько лет назад и начали встречаться. За спиной у девушки было два неудачных брака, так что она не спешила связывать себя новыми обязательствами. К тому же Алиша получала дополнительное образование и управляла двумя автомастерскими.
По словам невесты, в последнее время Пол делал ей предложение «по 30 раз на день». Немного подумав, девушка наконец согласилась, но решила устроить розыгрыш для своего жениха. Все гости принимали участие в грандиозном заговоре и отвлекали внимание Пола, пока невеста занималась приготовлениями к торжеству.
Анна Лысенко