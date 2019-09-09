Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Каждый пятый гость отеля — вор?Как гостиницы борются с несунами
Фоторепортажи
30Как прошел фестиваль Burning Man в Неваде
12Погибшие в канализации: почему умирает Титикака
13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новый облик Земли показали с воздуха (фото)

Аэроснимки фотографа из Мюнхена отображают масштабы вмешательства человека в ландшафты планеты.

27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Немец Том Хаген показал ландшафты, которые неузнаваемо изменились из-за человеческой деятельности.

Фотограф из Мюнхена путешествует по всему миру, чтобы снимать тающие ледники, горные работы, пересохшие русла и многое другое. Красочные снимки, похожие на полотна абстракционистов, — это живое свидетельство того, как Земля необратимо теряет свой естественный облик.

«Меня интересует концепция антропоцена… В своих снимках я пытаюсь понять масштабы вмешательства человека в природное пространство», — рассказал Хаген в интервью The Verge.

Фотограф использует квадрокоптеры, небольшие вертолеты, самолеты и даже воздушные шары, чтобы добраться в нужное место. Аэрофотосъемка, по его словам, позволяет осознать настоящие масштабы изменений, не всегда очевидные с земли.

Анна Лысенко

Читайте также
Кто выиграл выборы 8 сентября. Коротко
В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло
СМИ узнали размер увеличения пособия на первого ребенка
Как обманывают банки и страховые компании
ГИБДД затеяла новую реформу
Назван российский город с самыми красивыми женщинами
Здоровье
Как перестать сутулиться Мир вокруг нас меняется, и мы меняемся вместе с ним. В жизни современного человека появилось много девайсов, которые упрощают жизнь, но при этом вредят здоровью.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
ГИБДД затеяла новую реформу ГИБДД России опубликовала проект поправок к федеральному закону «О безопасности дорожного движения», содержащий ряд нововведений в области подготовки водителей и обмена прав. Большая часть предложенных нововведений позаимствована из опыта зарубежных стран
Кино
Старшая дочь Веры Глаголевой объявила о съемках в новом проекте Анна Нахапетова получила главную роль в фильме под названием «Сжигая за собой мосты»
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Дети
Почему нельзя делить людей на технарей и гуманитариев Какими навыками должен обладать человек будущего? Рассказывает руководитель проекта «Атлас новых профессий»
Леди
Как выбрать красную помаду: 8 простых советов от визажистов Визажисты уже готовы ответить на один из вечных бьюти-вопроов. Осталось только заглянуть в их социальные сети за рекомендации и фото-доказательствами.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь