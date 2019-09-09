13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новый облик Земли показали с воздуха (фото)
Аэроснимки фотографа из Мюнхена отображают масштабы вмешательства человека в ландшафты планеты.
Немец Том Хаген показал ландшафты, которые неузнаваемо изменились
Фотограф из Мюнхена путешествует по всему миру, чтобы снимать тающие ледники, горные работы, пересохшие русла и многое другое. Красочные снимки, похожие на полотна абстракционистов, — это живое свидетельство того, как Земля необратимо теряет свой естественный облик.
«Меня интересует концепция антропоцена… В своих снимках я пытаюсь понять масштабы вмешательства человека в природное пространство», — рассказал Хаген в интервью The Verge.
Фотограф использует квадрокоптеры, небольшие вертолеты, самолеты и даже воздушные шары, чтобы добраться в нужное место. Аэрофотосъемка, по его словам, позволяет осознать настоящие масштабы изменений, не всегда очевидные с земли.
Анна Лысенко