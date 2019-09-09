Том Хэнкс не смог устоять перед настойчивыми клиентами кофейни

У кофейни Grinder Coffee в Торонто есть необычная традиция — во время Международного кинофестиваля (TIFF) сюда зазывают очередную знаменитость.
Перед этим посетители заведения голосуют, какого именно актера они хотели бы увидеть. Когда выбор сделан, в соцсетях начинается настоящая осада звезды с целью убедить ее прийти. Самые отзывчивые знаменитости откликаются на приглашение.
В 2019 году выбор пал на Тома Хэнкса. Приглашать его начали еще 22 августа, за 2 недели до начала фестиваля, а в кафе разместили картонную фигуру актера с чашкой кофе в руке.
В соцсетях Хэнксу написали письмо с советом не игнорировать кофейню, якобы от Райана Гослинга, который посетил кафе в 2018 году. Всю следующую неделю сотрудники носили картонную фигуру Хэнкса по городу, фотографировались с ней, «водили» на экскурсию и публиковали отчеты в соцсетях.
На 7 день их ждал сюрприз: ночью актер постучал в дверь кофейни. Она в это время была закрыта. Хэнкса встретил только один сотрудник, совершенно ошарашенный знакомством. А с хозяйкой актер поговорил по телефону и снискал ее вечную благодарность.