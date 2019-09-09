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15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Том Хэнкс не смог устоять перед настойчивыми клиентами кофейни

Они долго добивались его визита.

У кофейни Grinder Coffee в Торонто есть необычная традиция — во время Международного кинофестиваля (TIFF) сюда зазывают очередную знаменитость.

Перед этим посетители заведения голосуют, какого именно актера они хотели бы увидеть. Когда выбор сделан, в соцсетях начинается настоящая осада звезды с целью убедить ее прийти. Самые отзывчивые знаменитости откликаются на приглашение.

В 2019 году выбор пал на Тома Хэнкса. Приглашать его начали еще 22 августа, за 2 недели до начала фестиваля, а в кафе разместили картонную фигуру актера с чашкой кофе в руке.

В соцсетях Хэнксу написали письмо с советом не игнорировать кофейню, якобы от Райана Гослинга, который посетил кафе в 2018 году. Всю следующую неделю сотрудники носили картонную фигуру Хэнкса по городу, фотографировались с ней, «водили» на экскурсию и публиковали отчеты в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 7 день их ждал сюрприз: ночью актер постучал в дверь кофейни. Она в это время была закрыта. Хэнкса встретил только один сотрудник, совершенно ошарашенный знакомством. А с хозяйкой актер поговорил по телефону и снискал ее вечную благодарность.

Анна Лысенко

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