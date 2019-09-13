15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница создает милых животных из кофейной пены (видео)
Тот случай, когда пить кофе совсем не хочется.
19-летняя студентка из Сингапура Дафна Тан, которая в настоящее время живет в американском городе Итака, — настоящая кофейная волшебница. Она использует кофейную пену для создания очаровательных 3D-персонажей, которые «вылезают» из кружек.
Дафна занимается этим искусством уже более двух лет. Она специализируется на персонажах японской культуры, а также воспроизводит фигурки героев из западных фильмов и мультфильмов.
Екатерина Гура