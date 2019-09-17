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16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили самую большую в мире саламандру

Она может достигать двух метров в длину.

Исследователи из Лондонского зоологического общества и Лондонского Музея естествознания, изучив ДНК-образцы земноводных, собранных в начале XX века, сделали новое открытие.

Ученые обнаружили новый вид гигантской саламандры, которая, как они полагают, является самой большой в мире амфибией.

Ранее считалось, что 17 образцов тканей, хранящихся в музее, принадлежали одному виду дикой китайской гигантской саламандры, известной как Andrias davidianus. Однако новые исследования показали, что образцы принадлежат трем разным видам саламандр.

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Все три вида значительно отличаются друг от друга, пишет издание Mirror. Два из них — Andrias davidianus и Andrias sligoi, третий — пока остается безымянным.

По имеющимся данным, самый крупный из трех — Andrias sligoi. Эти саламандры могут вырастать до двух метров в длину, что делает их самыми крупными из более чем восьми тысяч видов существующих сегодня амфибий.

Китайские гигантские саламандры, которые теперь находятся под угрозой исчезновения, когда-то были широко распространены в центральном, южном и восточном Китае.

Екатерина Гура

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