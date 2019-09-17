Ученые обнаружили самую большую в мире саламандру

Исследователи из Лондонского зоологического общества и Лондонского Музея естествознания, изучив ДНК-образцы земноводных, собранных в начале XX века, сделали новое открытие.
Ученые обнаружили новый вид гигантской саламандры, которая, как они полагают, является самой большой в мире амфибией.
Ранее считалось, что 17 образцов тканей, хранящихся в музее, принадлежали одному виду дикой китайской гигантской саламандры, известной как Andrias davidianus. Однако новые исследования показали, что образцы принадлежат трем разным видам саламандр.
Все три вида значительно отличаются друг от друга, пишет издание Mirror. Два из них — Andrias davidianus и Andrias sligoi, третий — пока остается безымянным.
По имеющимся данным, самый крупный из трех — Andrias sligoi. Эти саламандры могут вырастать до двух метров в длину, что делает их самыми крупными из более чем восьми тысяч видов существующих сегодня амфибий.
Китайские гигантские саламандры, которые теперь находятся под угрозой исчезновения, когда-то были широко распространены в центральном, южном и восточном Китае.