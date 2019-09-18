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19:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании туристы могут на день стать заключенными (фото)

Пожить в тюрьме и поохотиться на призраков можно за 70 долларов.

Для любителей пощекотать себе нервы в Великобритании придумали отличное развлечение. За 70 долларов все желающие могут на сутки превратиться в заключенных: провести день и ночь в камерах тюрьмы Шептон-Маллет в графстве Сомерсет. Причем перевоплощение будет полным: с тюремной одеждой, едой и обязательными прогулками по внутреннему двору, огороженному колючей проволокой.

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Кроме того, туристам выдадут специальное снаряжение для охоты на привидений. В тюрьме за 388 лет ее существования не раз казнили преступников и хоронили их здесь же. Потому это место считается идеальным для любителей потусторонних явлений.

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Сотрудник агентства Bump in the Night, которое организует экскурсии по старейшей британской тюрьме, рассказал, что ночью здесь слышатся шаги и хлопанье дверей, пишет издание Mirror.

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Необычные экскурсии проводятся в бывшей тюрьме уже два года, но длятся они только пару недель — с начала октября до Хэллоуина.

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Екатерина Гура

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