19:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании туристы могут на день стать заключенными (фото)
Пожить в тюрьме и поохотиться на призраков можно за 70 долларов.
Для любителей пощекотать себе нервы в Великобритании придумали отличное развлечение. За 70 долларов все желающие могут на сутки превратиться в заключенных: провести день и ночь в камерах тюрьмы
Кроме того, туристам выдадут специальное снаряжение для охоты на привидений. В тюрьме за 388 лет ее существования не раз казнили преступников и хоронили их здесь же. Потому это место считается идеальным для любителей потусторонних явлений.
Сотрудник агентства Bump in the Night, которое организует экскурсии по старейшей британской тюрьме, рассказал, что ночью здесь слышатся шаги и хлопанье дверей, пишет издание Mirror.
Необычные экскурсии проводятся в бывшей тюрьме уже два года, но длятся они только пару недель — с начала октября до Хэллоуина.
Екатерина Гура