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14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница делает архитектурные зарисовки на собственном теле (фото)

Выглядят они как необычные тату.

Испанская художница Мариела Луис, известная в Instagram под псевдонимом MarielART, использует свои ладони, руки и ноги в качестве холстов для невероятных архитектурных рисунков.

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Девушка увлекается подобными зарисовками уже давно. Раньше она создавала их на бумаге, но затем от скуки нарисовала здание прямо на своей ноге. И результат ей настолько понравился, что она решила частично отказаться от бумаги в пользу собственной кожи.

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На своем теле Луис рисует ручкой или специальными маркерами знаменитые соборы, мосты и другие популярные архитектурные достопримечательности со своего мира. На один скетч у нее уходит не более 10 минут.

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Екатерина Гура

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