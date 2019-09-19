14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница делает архитектурные зарисовки на собственном теле (фото)
Выглядят они как необычные тату.
Испанская художница Мариела Луис, известная в Instagram под псевдонимом MarielART, использует свои ладони, руки и ноги в качестве холстов для невероятных архитектурных рисунков.
Девушка увлекается подобными зарисовками уже давно. Раньше она создавала их на бумаге, но затем от скуки нарисовала здание прямо на своей ноге. И результат ей настолько понравился, что она решила частично отказаться от бумаги в пользу собственной кожи.
На своем теле Луис рисует ручкой или специальными маркерами знаменитые соборы, мосты и другие популярные архитектурные достопримечательности со своего мира. На один скетч у нее уходит не более 10 минут.
Екатерина Гура