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19:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае нашелся собственный «Человек-паук» (видео)

В неловком положении экстремала сняли на видео случайные свидетели.

В китайских соцсетях и СМИ в середине сентября распространился жутковатый ролик, главным героем которого стал неизвестный мужчина в футболке и трусах, безбоязненно карабкающийся по стене небоскреба без какой-либо страховки.

Мало того, что мужчина буквально висел на отвесной стене в районе 9-го этажа — при этом он еще умудрялся разговаривать по телефону.

Человека-паука сняли на видео случайные свидетели из дома напротив. Издание Shanghai сообщает, что инцидент произошел в городском округе Маомин в провинции Гуандун.

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К сожалению, дальнейшая судьба экстремала осталась загадкой. Полиция его так и не нашла. Вероятно, мужчина не пострадал, так как никаких сообщений из больниц и полиции не поступало.

Также осталось загадкой таинственное появление китайца на внешней стене небоскреба в одном нижнем белье. Пользователи соцсетей предположили, что мужчина, как в анекдоте, пытался избежать встречи с мужем своей любовницы.

Екатерина Гура

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