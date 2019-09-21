11:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Штурм секретной базы «с инопланетянами» провалился (фото, видео)
К нему готовились три месяца.
Служащие «Зоны 51» в Неваде вздохнули с облегчением: вместо заявленных миллионов к воротам секретной военной базы США прибыли всего около 2 тысяч человек, сообщают американские СМИ.
В итоге запланированный штурм «места хранения инопланетян» превратился в небольшой митинг любителей розыгрышей и эпатажа. Журналистов у ворот базы оказалось едва ли не больше, чем самих «штурмовиков».
Во время митинга у ворот базы задержали двух человек. Один попытался забраться на ворота секретного объекта, другой справил нужду в неположенном месте, сообщает BBC.
Снимки и видео неудавшегося штурма стали вирусными в соцсетях и породили волну мемов.
«Зона 51» к
В конце июня 2019 года студент Мэтти Робертс из Калифорнии создал в соцсети мероприятие под названием «Штурм зоны 51. Всех нас не остановить». Он призвал приехать к воротам «Зоны 51» 20 сентября и «выяснить правду». Участникам «штурма» предлагалось бежать, как персонажи аниме и манги Наруто.
Шуточное мероприятие привлекло внимание огромного количества людей. Уже через месяц количество заинтересовавшихся событием достигло 3 миллионов. Шутку поддержали и многие знаменитости, в том числе Илон Маск, Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны, Чак Норрис и другие.
Ожидалось, что к «Зоне 51» могут прибыть около 40 тысяч человек.
Анна Лысенко