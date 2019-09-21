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11:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Штурм секретной базы «с инопланетянами» провалился (фото, видео)

К нему готовились три месяца.

Служащие «Зоны 51» в Неваде вздохнули с облегчением: вместо заявленных миллионов к воротам секретной военной базы США прибыли всего около 2 тысяч человек, сообщают американские СМИ.

В итоге запланированный штурм «места хранения инопланетян» превратился в небольшой митинг любителей розыгрышей и эпатажа. Журналистов у ворот базы оказалось едва ли не больше, чем самих «штурмовиков».

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Участник «штурма» бежит «как Наруто» за спиной у репортера

Во время митинга у ворот базы задержали двух человек. Один попытался забраться на ворота секретного объекта, другой справил нужду в неположенном месте, сообщает BBC.

Снимки и видео неудавшегося штурма стали вирусными в соцсетях и породили волну мемов.

«Зона 51» к северо-западу от Лас-Вегаса не дает покоя любителям теорий заговора уже очень давно. Ее построили посреди пустыни в 1955 году. Долгое время правительство США держало сам факт существования базы в строжайшем секрете. Здесь проводят экспериментальные тесты в области воздухоплавания и систем вооружения.

Секретность сделала базу предметом многочисленных домыслов, в том числе об НЛО. Конспирологи утверждали, что правительство США может скрывать в «Зоне 51» обломки летающих тарелок, тела инопланетян и проводить эксперименты над пришельцами.
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В конце июня 2019 года студент Мэтти Робертс из Калифорнии создал в соцсети мероприятие под названием «Штурм зоны 51. Всех нас не остановить». Он призвал приехать к воротам «Зоны 51» 20 сентября и «выяснить правду». Участникам «штурма» предлагалось бежать, как персонажи аниме и манги Наруто.

Шуточное мероприятие привлекло внимание огромного количества людей. Уже через месяц количество заинтересовавшихся событием достигло 3 миллионов. Шутку поддержали и многие знаменитости, в том числе Илон Маск, Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны, Чак Норрис и другие.

Ожидалось, что к «Зоне 51» могут прибыть около 40 тысяч человек.

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Анна Лысенко

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