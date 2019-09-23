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13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супергероев поместили на советские плакаты (фото)

Получилось органично.

Македонский художник Зоран Кардула любит совмещать ретро-стиль в графике с современными образами.

В последнем эксперименте он поместил героев комиксов Marvel на советские агитационные плакаты. На них Бэтмен прославляет советскую космонавтику, Железный Человек призывает к миру, а Супермэн взлетает, как ракета.

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Ранее финский иллюстратор Йирка Вятяйнен нарисовал отцов из мультфильмов Disney в виде реальных людей, а чилийская художница Фернанда Суарес показала, как выглядели бы диснеевские персонажи в наше время.

Анна Лысенко

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