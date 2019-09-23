13:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Супергероев поместили на советские плакаты (фото)
Получилось органично.
Македонский художник Зоран Кардула любит совмещать
В последнем эксперименте он поместил героев комиксов Marvel на советские агитационные плакаты. На них Бэтмен прославляет советскую космонавтику, Железный Человек призывает к миру, а Супермэн взлетает, как ракета.
Ранее финский иллюстратор Йирка Вятяйнен нарисовал отцов из мультфильмов Disney в виде реальных людей, а чилийская художница Фернанда Суарес показала, как выглядели бы диснеевские персонажи в наше время.
Анна Лысенко