19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые раскрыли тайну размера крокодилов
На животных повлияло изменение климата.
Исследователь Педро Годой с коллегами из Государственного университета
Они попытались определить, как климат той или иной эпохи, а также среда обитания (вода или суша) влияли на длину и вес этих животных.
Современный отряд крокодилов включает в себя не менее 15 видов настоящих крокодилов (Crocodylidae), 8 видов аллигаторовых (Alligatoridae) и 2 вида гавиаловых (Gavialidae). Длина большинства из них — 2−5,5 м.
Самые древние крокодилы жили во время триасового периода и были не больше метра. Биологам известна тенденция: эволюционируя, многие животные становятся больше. Это характерно для млекопитающих, динозавров и птерозавров. Но так ли это для крокодиломорфов, оставалось загадкой.
Например, морские крокодилы были значительно больше своих сухопутных родственников. Большой размер помогал крокодиломорфам сохранять в воде температуру тела, считают исследователи.
Размер животных из отряда Crocodilia, которые пережили расцвет в длящуюся до сих пор эру кайнозоя, зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее, тем больше их масса и длина.
Именно постепенное «охлаждение» планеты в древности привело к тому, что ареал крокодиломорфов ограничился тропиками, а мелкие виды со временем вымерли, подытожили исследователи.
Анна Лысенко