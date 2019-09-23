Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Разводы по СМС» стали угрозой для российских женщинКак поступают мусульманки, чтобы не оказаться внезапно брошенными
Фоторепортажи
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые раскрыли тайну размера крокодилов

На животных повлияло изменение климата.

Источник: Reuters
Читайте также
В США поймали гигантского аллигатора (фото)

Исследователь Педро Годой с коллегами из Государственного университета Нью-Йорка проанализировал размеры около 200 видов современных и доисторических крокодилов из музейных коллекций со всего мира — от Южной Америки до Китая, пишет The Conversation.

Они попытались определить, как климат той или иной эпохи, а также среда обитания (вода или суша) влияли на длину и вес этих животных.

Современный отряд крокодилов включает в себя не менее 15 видов настоящих крокодилов (Crocodylidae), 8 видов аллигаторовых (Alligatoridae) и 2 вида гавиаловых (Gavialidae). Длина большинства из них — 2−5,5 м.

В доисторические времена крокодилы были намного разнообразнее. Некоторые из них достигали гигантских размеров, другие были очень маленькими. Известно, что в надотряде крокодиломорфов было около 400 видов.

Самые древние крокодилы жили во время триасового периода и были не больше метра. Биологам известна тенденция: эволюционируя, многие животные становятся больше. Это характерно для млекопитающих, динозавров и птерозавров. Но так ли это для крокодиломорфов, оставалось загадкой.

В своем исследовании Годой с коллегами пришел к выводу, что общего сценария для крокодилов не существует. Но многое зависит от места обитания этих животных.
Читайте также
В Антарктике обнаружили странное желеобразное существо (видео)

Например, морские крокодилы были значительно больше своих сухопутных родственников. Большой размер помогал крокодиломорфам сохранять в воде температуру тела, считают исследователи.

Размер животных из отряда Crocodilia, которые пережили расцвет в длящуюся до сих пор эру кайнозоя, зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее, тем больше их масса и длина.

Именно постепенное «охлаждение» планеты в древности привело к тому, что ареал крокодиломорфов ограничился тропиками, а мелкие виды со временем вымерли, подытожили исследователи.

Анна Лысенко

Читайте также
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Экс-игроки сборной России захотели от МВД 260 миллионов рублей
Европа задумалась об ударе по российским удобрениям
Дизайнеры одели домашних кур в свитера и шапочки (фото)
Назван популярный способ грабить россиян в интернете
В Антарктике обнаружили странное желеобразное существо
Здоровье
В России создали искусственное мясо После трёх серий экспериментов полного цикла была получена первая «котлета» постного фарша.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Новая «Ока»: как мог бы выглядеть автомобиль за 300 тысяч рублей Помните маленькую «Оку»? Для кого-то она была первым автомобилем, некоторые до сих пор продолжают ее эксплуатировать
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в эротических сценах Актриса появится в откровенных эпизодах в новой картине Клима Шипенко
Недвижимость
«Мусорный особняк» за 80 миллионов рублей снесут из-за жалоб соседей
Российские застройщики стали чаще банкротиться
Надо ли утеплять пластиковые окна?
Россияне начали отказываться от детей ради жилья
Дети
Как выглядят мамы вечно юных звезд 45+ (фото) Публикуем фото нестареющих звезд и их матерей
Леди
Мама Ксении Собчак повеселилась на дне рождения Кати Лель Звезды поздравили певицу с 45-летием.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь