Пассажир самолета снял на видео «отваливающийся» двигатель

Пассажиры рейса 293 United Airlines, следовавшего 29 сентября из Денвера в Орландо, были крайне недовольны, когда их самолет вернули в аэропорт и заставили ждать нового борта в течение нескольких часов. Но те, кто сидел у окна по левую сторону самолета, знали, в чем причина.
Девушка по имени Эбби Резничек не просто увидела в иллюминатор кошмар любого пассажира, но и сняла происходящее на камеру телефона.
Дело в том, что Эбби заметила двигатель самолета, который подозрительно развевался на ветру и, казалось, был готов оторваться в любую минуту.
К счастью, о проблеме уже знали пилоты и команда на борту, а потому через некоторые время лайнер вернулся в аэропорт Денвера. Сотрудники United Airlines описали проблему с двигателем как «механическую». К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а пассажиров через несколько часов ожидания отправили в Орландо на другом самолете.