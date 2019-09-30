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16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пассажир самолета снял на видео «отваливающийся» двигатель

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиры рейса 293 United Airlines, следовавшего 29 сентября из Денвера в Орландо, были крайне недовольны, когда их самолет вернули в аэропорт и заставили ждать нового борта в течение нескольких часов. Но те, кто сидел у окна по левую сторону самолета, знали, в чем причина.

Девушка по имени Эбби Резничек не просто увидела в иллюминатор кошмар любого пассажира, но и сняла происходящее на камеру телефона.

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Дело в том, что Эбби заметила двигатель самолета, который подозрительно развевался на ветру и, казалось, был готов оторваться в любую минуту.

К счастью, о проблеме уже знали пилоты и команда на борту, а потому через некоторые время лайнер вернулся в аэропорт Денвера. Сотрудники United Airlines описали проблему с двигателем как «механическую». К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а пассажиров через несколько часов ожидания отправили в Орландо на другом самолете.

Екатерина Гура

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