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16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят удивительные «ожившие картины» (видео)

С первого взгляда трудно понять, что это настоящие люди.

Вид пантомимы под названием Tableaux vivant, также известный как «искусство оживших картин», появился в Европе много веков назад. Его суть в том, что люди в костюмах и в окружении декораций позируют, подражая известным картинам. Сейчас этот вид искусства возродили в США, прославив этим небольшой городок Лагуна-Бич в Южной Каролине.

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Уже несколько лет подряд здесь проходит фестиваль «оживших картин» под названием Pageant of the Masters. Принять участие и выступить в качестве нарисованного персонажа может любой желающий. Подготовка к фестивалю длится несколько месяцев: выбираются сюжеты, актеры, шьются подходящие наряды и создаются декорации.

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Сначала актеры замирают, и становится совершенно непонятно, где нарисованные, а где живые люди. Но постепенно персонажи «оживают» и начинают двигаться. Выглядит это действительно волшебно.

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Екатерина Гура

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