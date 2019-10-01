16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят удивительные «ожившие картины» (видео)
С первого взгляда трудно понять, что это настоящие люди.
Вид пантомимы под названием Tableaux vivant, также известный как «искусство оживших картин», появился в Европе много веков назад. Его суть в том, что люди в костюмах и в окружении декораций позируют, подражая известным картинам. Сейчас этот вид искусства возродили в США, прославив этим небольшой городок
Уже несколько лет подряд здесь проходит фестиваль «оживших картин» под названием Pageant of the Masters. Принять участие и выступить в качестве нарисованного персонажа может любой желающий. Подготовка к фестивалю длится несколько месяцев: выбираются сюжеты, актеры, шьются подходящие наряды и создаются декорации.
Сначала актеры замирают, и становится совершенно непонятно, где нарисованные, а где живые люди. Но постепенно персонажи «оживают» и начинают двигаться. Выглядит это действительно волшебно.
Екатерина Гура