15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японский художник создает трехмерные скульптуры из овощей и фруктов
Удивительное искусство.
39-летний Такехиро Кишимото из японского города Кобе прославился благодаря своему невероятному мастерству. Вот уже десять лет он занимается тайской резьбой по фруктам и овощам.
С помощью специальных ножей мужчина вырезает сложные узоры на кожуре или в мякоти, создавая при этом замысловатые и объемные фигуры.
В качестве рабочего материала Кишимото использует практически любые фрукты, овощи и даже ягоды.
Своими работами Такехиро надеется привлечь больше людей к этому традиционному тайскому искусству.
Екатерина Гура