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15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японский художник создает трехмерные скульптуры из овощей и фруктов

Удивительное искусство.

39-летний Такехиро Кишимото из японского города Кобе прославился благодаря своему невероятному мастерству. Вот уже десять лет он занимается тайской резьбой по фруктам и овощам.

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С помощью специальных ножей мужчина вырезает сложные узоры на кожуре или в мякоти, создавая при этом замысловатые и объемные фигуры.

В качестве рабочего материала Кишимото использует практически любые фрукты, овощи и даже ягоды.

Своими работами Такехиро надеется привлечь больше людей к этому традиционному тайскому искусству.

Екатерина Гура

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