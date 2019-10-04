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14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает очень реалистичные сумки и кошельки в виде насекомых

Такой аксессуар способен напугать многих.

Художник и портной из Японии Аманодзяку то Хэсомагари прославился далеко за пределами родной страны. Этот мастер шьет из кожи очень реалистичные сумки, рюкзаки, брелоки и кошельки в виде животных, птиц и насекомых. Именно последним он отдает предпочтение и старается сделать их максимально похожими на настоящих.

И это у него выходит настолько хорошо, что при одном взгляде на его работы становится не по себе.

Художник рассказал, что насекомых несправедливо считают безобразными, а потому он решил исправить это недоразумение и показать людям, как прекрасны все живые существа. Аманодзяку то Хэсомагари надеется, что, если люди начнут носить его сумки и кошельки, они быстрее привыкнут к внешнему виду насекомых и полюбят их.

И, надо отметить, его идея работает. Художник и дизайнер уже несколько лет шьет на заказ свои изделия и отправляет их в разные уголки земного шара.

Прежде, чем приступить к работе, он детально изучает будущую модель и даже консультируется с энтомологами и другими специалистами.

Екатерина Гура

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