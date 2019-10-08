12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает 3D-иллюстрации, которые «оживают» на бумаге (фото)
Талант и большая фантазия способны творить чудеса.
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Талант и большая фантазия способны творить чудеса.
Итальянский художник Луиджи Кемо Воло уже успел прославиться в Сети благодаря своим работам, в которых он с помощью фотомонтажа добавлял диснеевских персонажей на реальные снимки. Но иллюстрации Луиджи не менее интересны.
Благодаря необычным перспективам и реальным предметам, его рисунки становятся объемными и «оживают», взаимодействуя с окружающим миром.
Екатерина Гура