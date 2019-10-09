12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Удивительное спасение черепахи показали на видео
Она запуталась в сетях.
Капитану небольшого судна, выполнявшего рейс на атолл Баа на Мальдивах, попалась на глаза попавшая в беду черепаха.
Животное пыталось плыть, а за ним в воде тянулся длинный шлейф из запутанных рыболовных сетей.
Один из пассажиров схватил маску и ласты и бросился на помощь. Истощенная черепаха не сопротивлялась, когда ее подняли на палубу.
Моряки освободили черепаху от сетей и отпустили в воду.
Анна Лысенко