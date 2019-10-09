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12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Удивительное спасение черепахи показали на видео

Она запуталась в сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Капитану небольшого судна, выполнявшего рейс на атолл Баа на Мальдивах, попалась на глаза попавшая в беду черепаха.

Животное пыталось плыть, а за ним в воде тянулся длинный шлейф из запутанных рыболовных сетей.

Один из пассажиров схватил маску и ласты и бросился на помощь. Истощенная черепаха не сопротивлялась, когда ее подняли на палубу.

По-видимому, животное провело в ловушке из сетей 4−5 дней. Нити поранили ему шею.

Моряки освободили черепаху от сетей и отпустили в воду.

Анна Лысенко

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