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17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья из Великобритании выращивает готовые стулья и столы (видео)

Один стул может расти до 10 лет.

Супружеская пара Гевин и Элис из британского региона Мидлендс придумала необычный экобизнес. Они выращивают деревья в форме предметов мебели. На специальных грядках у них растут стулья, столы и лампы, однако супруги думают над тем, чтобы расширить свой ассортимент.

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Гевин отмечает, что сейчас производство мебели требует много ресурсов: специальные деревья выращивают около 50 лет, затем их рубят и распиливают на части, чтобы в итоге собрать их заново в нужном порядке.

Супруги изначально придают нужную форму маленьким саженцам и поддерживают ее, пока дерево растет. Сейчас на их участке в 80 соток «дозревают» 250 стульев, 100 ламп и 50 столов. Чтобы вырастить готовый предмет мебели, потребуется 6−9 лет, и еще один год изделие должно высыхать.

Стоимость такой мебели немаленькая. Стулья продаются за 12 тысяч долларов за штуку, стол обойдется покупателю от 3 до 15 тысяч, а за лампу придется заплатить до 3 тысяч.

Екатерина Гура

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