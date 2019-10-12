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11:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Пьяные» рисунки в баре оценили в 5 миллионов долларов

Владельцы бара защитили их экранами и продавать не спешат.

Однажды известный художник Ёситомо Нара отмечал в баре завершение трудной подготовки к выставке в нью-йоркской галерее Marianne Boesky Gallery. Немного переборщив с выпивкой, он взял черный маркер и стал разрисовывать стены заведения. Теперь эти рисунки эксперты оценивают в 5 миллионов долларов, сообщило издание Artnet News.

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История с баром случилась в 2009 году, когда живущий в Нью-Йорке японский художник еще боролся за признание. Спустя 10 лет Нара — один из самых дорогих художников современности. В начале октября его работа «Нож за спиной» была продана на аукционе Sotheby’s за 24,9 миллиона долларов. Дороже свои работы продавали только несколько современных художников, таких как Джефф Кунс, Дэвид Хокни или Герхард Рихтер.

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«Нож за спиной»

Анна Лысенко

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