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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самка богомола стала звездой Сети благодаря своим фотосессиям

У нее даже есть собственная мебель.

Новости
Экзотическая кошка с «бородой» стала звездой соцсетей

Аккаунты домашних питомцев в соцсетях стали уже таким привычным явлением, что никого не удивляют. Но не в этом случае. Ведь не каждый день увидишь фотосессии богомола в ванной, на диване или за собственным обеденным столом.

Прославила богомола по имени Мэвис в соцсетях ее владелица — Саманта Стеатода. Девушка призналась журналистам, что когда-то была арахнофобом и очень боялась не только пауков, но и самых разных насекомых. Чтобы избавиться от фобии, Саманта подписалась на несколько научных групп с жуками и пауками, где специалисты рассказывали о насекомых интересные факты. Это помогло Саманте не только избавиться от боязни насекомых, но и полюбить их всем сердцем, пишет Bored Panda.

Сейчас девушка держит дома двух пауков-тарантулов и самку гигантского азиатского богомола Мэвис, которую она решила сделать звездой соцсетей.

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Саманта завела питомице собственную страничку в Instagram. Она устраивает ей профессиональные фотосессии и покупает для нее игрушечную мебель, соответствующую ее размерам. Самое последнее приобретение Стеатоды — крохотная ванная со шторкой, которая и стала декорацией для новой «откровенной» съемки Мэвис.

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Екатерина Гура

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