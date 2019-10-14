15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самка богомола стала звездой Сети благодаря своим фотосессиям
У нее даже есть собственная мебель.
Аккаунты домашних питомцев в соцсетях стали уже таким привычным явлением, что никого не удивляют. Но не в этом случае. Ведь не каждый день увидишь фотосессии богомола в ванной, на диване или за собственным обеденным столом.
Прославила богомола по имени Мэвис в соцсетях ее владелица — Саманта Стеатода. Девушка призналась журналистам, что
Сейчас девушка держит дома двух
Саманта завела питомице собственную страничку в Instagram. Она устраивает ей профессиональные фотосессии и покупает для нее игрушечную мебель, соответствующую ее размерам. Самое последнее приобретение Стеатоды — крохотная ванная со шторкой, которая и стала декорацией для новой «откровенной» съемки Мэвис.
Екатерина Гура